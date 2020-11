Een Australische moeder probeerde te bewijzen dat een kerstboom versieren niet veel geld hoeft te kosten, maar het resultaat was behoorlijk lachwekkend. Ze vond het zelf zo grappig dat ze er een foto van deelde.

De vrouw van Queensland haalde onlangs al haar kerstversiering boven die ze in de afgelopen jaren verzameld had, inclusief een kunstkerstboom. Haar plan was om uiteindelijk een zo mooi mogelijke kerstboom te hebben, maar dat viel behoorlijk tegen.

Compleet mislukt

Ze deelde een foto van het bedenkelijke eindresultaat in de Facebookgroep Kmart Inspired Homes. Daar kreeg ze de lachers op de hand. Heel wat mensen vonden de mislukte kerstboom zo grappig dat ze haar om instructies vroegen om hetzelfde resultaat te bereiken. “1: Verlies het bovenste deel van je kerstboom tijdens een verhuis. 2: Heb een zoon die de kerstboom meteen wil versieren in plaats van te wachten op een nieuw exemplaar. 3: Laat je zoon alle kerstversiering gebruiken die je in de afgelopen jaren verzameld hebt. 4: Kijk toe met een kopje koffie terwijl je zoon de kerstboom versiert. 5: Kijk NIET naar de prachtige kerstboomversieringen van mensen op Kmart Inspired Homes. 6: Stel je levenskeuzes in vraag”, knipoogt ze.

Perfect imperfect

Haar hilarische reactie werd door heel wat mensen geprezen. “Je bent een legende! Meer mensen zouden dergelijke momenten moeten omarmen zoals jij deed. Je hebt mijn dag gemaakt!” en “Ik hou ervan! Hij is perfect imperfect, net zoals 2020. Respect voor je kalmte terwijl je van je koffie genoot”, klinkt het onder meer.

