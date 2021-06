Een nieuwe TikTok-trend waarbij vissers hun vers gevangen roggen ‘kietelen’ valt niet in goede aarde bij dierenliefhebbers. De roggen lijken te lachen, maar volgens velen is de waarheid veel minder schattig.

«Hoe kietel je een vis?» zegt TikTokker @mafishguy in de virale video, die al bijna 100 miljoen keer werd bekeken. Vlak voor hem ligt een kleine rog op zijn rug. Vervolgens strijkt hij met zijn gehandschoende vingers snel over het buikje van de rog. Als reactie op die kietelaanval spert de rog zijn mond wijd open, terwijl het zeewezen z’n ogen tot spleetjes knijpt. Het lijkt alsof de rog zich een breuk ‘lacht’, en dat vinden vele internetgebruikers extreem schattig. «Kijk hoe blij het beest is, dit is de perfecte remedie voor een slechte dag», klinkt het onder meer.

Maar niet iedereen is even opgezet met het filmpje, dat nadien veel navolging kreeg van andere vissers. «Het arme ding is aan het stikken en aan het afzien voor jouw TikTok-video», schrijft iemand. «Ik hoop dat je de rog tenminste terug in het water zet als je klaar bent». Volgens anderen is de ‘lach’ van het dier in werkelijkheid een uitdrukking van angst. «Hij is aan het schreeuwen, niet aan het lachen», luidt het. Dat de roggen soms hun vleugels soms dichtklappen, zou dan weer duiden op het feit dat de zeedieren hun lijf proberen te beschermen. «Ik vind het wreed», concludeert iemand.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/nieuwe-tiktok-trend-haalt-woede-van-dierenliefhebbers-op-de-hals-niet-schattig