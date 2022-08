Museum smeekt bezoekers om te stoppen er seks te hebben na ‘overlast’ (foto’s)

Een museum in Polen heeft een wel heel merkwaardig verzoek gelanceerd in hun communicatie naar bezoekers toe. Toen drie koppels werden betrapt en gefilmd door bewakingscamera’s toen ze van jetje gaven in het museum was het voor het aanwezige personeel genoeg.

Ze trekten aan de spreekwoordelijke alarmbel en gaven op sociale media aan om te stoppen met hun seksuele activiteiten ginds. Op verschillende pagina’s van het Fort Gerhard-museum klinkt het alsvolgt: “We verzoeken onze gasten om… hoe moeten we het zeggen… de kunst van de liefde niet meer te bedrijven in ons museum. We vragen onze verliefde bezoekers om hun begrip.”

Militair museum

“De meeste van onze stukken in ons museum dateren van vele jaren geleden en komen uit een tijdperk waar andere morele normen geldden. Heel conservatieve en zelfs orthodoxe. Laten we ze nu niet blootstellen aan ongemakkelijke situaties”, aldus de boodschap die prijkt op de socialemediakanalen van het Fort Gerhard-museum in Polen. De koppeltjes hadden naar verluidt niet door dat er camera’s hangen in het museum.

Foto: Facebook