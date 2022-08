HILARISCH. Mama wil baby in gras zetten, maar dan gebeurt DIT

Een Amerikaanse mama wou in een park in Texas haar baby neerzetten in het gras zodat ze wat kon rondlopen, maar dat liep niet helemaal zoals gepland…

«Mijn baby leert op dit moment lopen», legt de mama bij het filmpje uit. «Toen we in het park waren, wou ik dat ze recht ging staan in het gras. Ik had al eens gehoord dat baby’s het gras niet willen aanraken met hun voetjes, en ik wou eens zien of dit nu een mythe was of niet.” Blijkbaar niet!





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/hilarisch-mama-wil-baby-gras-zetten-maar-dan-gebeurt-dit