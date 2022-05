Moeder past kleedje, maar het is zo kort dat zelfs haar onderbroek zichtbaar is: «Hilarisch!» (foto)

Een Britse vrouw paste onlangs een uniek kleedje van Zara, maar ze had meteen door dat ze het nooit zou kunnen dragen. Ze deelde het resultaat op ludieke wijze op Instagram.

Tova Leigh is een 46-jarige blogger die regelmatig herkenbare situaties voor mama’s deelt op haar sociale media. Zo trok ze onlangs naar de Spaanse modeketen Zara en viel haar oog op een opvallende blauwe jurk.

Veel te kort

Op papier zag het kleedje van 69,95 euro er heel elegant uit, maar in het pashokje merkte ze dat het haar onderbroek niet eens bedekte. «Opnieuw een succesvol bezoekje aan Zara», knipoogt ze op Instagram.

Herkenbaar

Haar volgers liggen, net als haar, in een deuk. Sommigen herkennen het ‘probleem’ echter. «Ik zag die jurk ook, maar ik heb het niet eens geprobeerd», «Haha, hilarisch!», «Klein verschil maar», «Zalig! Ik dacht eerst dat je een IKEA-zak aanhad», «Oh, zo herkenbaar», en «Blij dat ik niet de enige ben», lezen we onder meer in de reacties.





