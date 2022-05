Influencer reageert briljant op kritiek dat haar borsten «te groot zijn om geen beha te dragen» (video)

Een beha al dan niet dragen is ieders keuze, maar een Australische vrouw krijgt wel héél bizarre opmerkingen omdat ze ervoor kiest om er geen te dragen. Haar geniale reactie snoert de critici de mond.

Casee Brim is een 27-jarige influencer uit Australië. Ze heeft een F-cup, wat een stuk groter is dan de gemiddelde boezem. Toch opteert ze ervoor om geen beha te dragen, wat mensen er ook van mogen denken.

Hangen

En jawel, ze wordt wel degelijk vaak geconfronteerd met schaamteloze opmerkingen. «Je draagt in het openbaar best een beha», «Je borsten zijn te groot om geen beha te dragen», «Mensen zullen je tepels zien», en «Je borsten zullen gaan hangen», is maar een greep uit wat ze zoal te horen krijgt.

Middelvinger

Ze trekt zich echter niets aan van dergelijke kritiek. Op TikTok deelde ze een filmpje waarin ze op de lyrics ‘I don’t care what you say anymore, this is my life’ van het nummer ‘My Life’ van Billy Joel toont wat ze van het commentaar vindt.

Herkenbaar

De video werd al meer dan 200.000 keer bekeken. Heel wat vrouwen kunnen zich vinden in haar beslissing om zonder beha door het leven te gaan. «Ik draag al jaren geen beha meer en ik hou ervan. Mensen moeten zich niet moeien», «Hahaha, ik ook! Ik kreeg ooit te horen dat ik ‘volwassen moest worden’ omdat ik geen beha droeg. Het is niet wettelijk verplicht of zo hé», en «Ik draag al anderhalf jaar geen beha meer en het doet nu pijn als ik er heel af en toe eens één draag», klinkt het onder meer in de reacties.

@caseebrim comfort over everything else 🤌🏼 I actually found my natural F cups became perkier when I started “training them“ to go bra free ♬ My Life – Billy Joel

