Bruid past trouwjurk die minder dan 70 euro kost: “Deze is gewoonweg perfect!” (video)

Dat een bruidsjurk niet altijd stukken van mensen hoeft te kosten, bewijst een TikTokster maar al te goed in een video. Haar trouwkleed kostte slechts 69 euro en zorgt daarom ook voor verbaasde reacties.

De TikTokster, ene Stacey, stapt in augustus in het huwelijksbootje en ging op zoek naar de perfecte bruidsjurk. Ze waagde een gokje en bestelde een exemplaar van 69 euro bij de Chinese online winkelketen SHEIN. In de wetenschap dat een trouwjurk normaal gezien behoorlijk wat centjes kan kosten, zou je dus verwachten dat het resultaat hier wat zou tegenvallen, maar niets is minder waar. Stacey twijfelde niet en besloot om de prachtige jurk aan te schaffen. Ze deelde een video waarin ze het bewuste trouwkleed draagt. “Ik hou echt van deze jurk. Hij is gewoonweg perfect! Ik trouw in augustus, dus ik hoop dat het mooi weer wordt aangezien we in openlucht trouwen”, vertelt ze erbij.

Positief verrast

Het filmpje werd al bijna 70.000 keer bekeken en zorgt voor heel wat aangenaam verraste reacties. “Ik kan nauwelijks geloven dat die jurk van SHEIN komt. Onvoorstelbaar”, “Oh mijn God, hij staat je zo goed. Je ziet eruit als een prinses, en wat een prijs!”, en “Gewoonweg prachtig! Staat je beeldig”, lezen we onder meer in de vele reacties.

Foto: TikTok