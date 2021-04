Een van de Oekraïense modellen die in Dubai werden vastgehouden voor een pikante fotoshoot, beweert dat ze werd gedwongen om deel te nemen aan de stunt – en zit nog steeds vast in de Verenigde Arabische Emiraten.

Irina Sotulenko, 23, is de eerste van een twintigtal modellen die zich uitspreekt over de borst- en bilspieroefening op een balkon, waardoor ze in het erg conservatieve land in de problemen kwam wegens openbare zedenschennis.

De blondine beweert, volgens een bron, dat de vermeende organisator van het evenement – de Oekraïens-Amerikaan Vitaliy Grechin, 41 – de pikante beelden online plaatste om controverse uit te lokken.

Sotulenko zei dat ze naar de luchthaven was gevlucht, maar dat ze van de autoriteiten de opdracht had gekregen terug te keren naar de stad. Ze zou een verklaring moeten afleggen bij de politie alvorens ze mocht vertrekken. Ondanks die garanties werd ze aangehouden. Grechin – een zakenman die wel van een feestje houdt en zich vaak beweegt in celebrity-kringen – werd eveneens aangehouden, zei het model.

“Dit alles vanwege de debielen die op het idee kwamen om dit te uploaden naar Instagram”, vertelde Sotulenko aan persbureau East2West. “Het is gewoon… Vitaliy… Grechin… Je bent gewoon een totale d-k. Hij is een volwassen man, hoe kan hij zo’n idioot zijn?” zei ze. “We zijn in een Arabisch land, laten we niet opscheppen. Maar, verdomme, we werden naar dit balkon gedwongen, namen foto’s en God weet wat er nu gaat gebeuren”, vervolgde Sotulenko.

Sotulenko’s 30-jarige vriend vertelde dat ze wist dat ze naar Dubai zou gaan voor een naaktshoot – maar niet dat het in een openbare omgeving zou gebeuren, wat zeker niet getolereerd zou worden in het Emiraat.

“Ze duwden hen het balkon op”, vertelde hij aan het persbureau. “De meisjes waren verontwaardigd, en vroegen waarom. Ze zeiden: Dit is een moslimland, hiervoor zullen we allemaal problemen krijgen, maar ze kregen te horen: Vergeet niet wie ervoor betaalt, ga alsjeblieft naar het balkon”.

Via Instagram vernamen we dat de vrouw intussen werd vrijgelaten.

