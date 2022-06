“Mijn vriend zegt dat ik al jaren stink… en ik ben ontgoocheld dat hij het me niet eerder vertelde”

Een dame deed haar opmerkelijke verhaal uit de doeken om Mumsnet, een platform waar vrouwen om raad vragen. Ze heeft al vier jaar een vriend, maar die bekende recent dat hij vindt dat ze stinkt. “Hij zei het op een heel beleefde manier, waardoor het leek alsof hij me wilde helpen”, aldus de vrouw.

Ze vervolgde haar verhaal: “Ik ben 26 jaar oud en ik heb eerlijk gezegd altijd al geweten dat ik heel veel zweet onder mijn armen, maar zijn commentaar raakt me. Temeer omdat waarschijnlijk andere mensen ook al de hele tijd vinden dat ik stink. Ik werk in een kantoor en ik merk dat wanneer ik een topje aantrekt ik na tien minuten al last hebben van zweetoksels. En dan begin ik dus te stinken, zelfs wanneer ik een zwarte blouse draag…”.

Breekpunt

“Mijn breekpunt kwam er toen ik een roze mouwloos shirt droeg toen het heel warm was. Ik dacht dat ik op die manier geen zweetplekken kon hebben, maar dat had ik onderschat. De nattigheid had zich gewoon nog verder onder mijn oksel verplaatst. Ik was er echt van aangedaan door het besef dat waarschijnlijk iedereen op het werk denkt dat ik stink”, aldus de vrouw.

Foto: Pexels