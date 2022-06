Vrouw valt tijdens loopwedstrijd en toont per ongeluk haar billen: «Ik schaamde me kapot!» (video)

Een Britse vrouw heeft een gênant momentje beleefd tijdens een loopwedstrijd op de school van haar dochter. Ze kwam ten val, maar het ergste moest nog komen…

Katie Hannaford nam onlangs deel aan een loopwedstrijd voor ouders op de sportdag van de school van haar 8-jarige dochter. Al na enkele seconden ging de 36-jarige mama echter tegen de vlakte en tot overmaat van ramp floepte haar kleedje omhoog waardoor haar billen te zien waren voor het publiek.

Hilarisch

Achteraf kon ze er gelukkig wel mee lachen. «Ik ben totaal niet sportief, maar mijn dochter overtuigde me om mee te doen. Ik struikelde over mijn eigen voeten. Ik denk dat mijn benen gewoon niet konden volgen. Ik ben zo onhandig en val voortdurend. Ik schaamde me kapot, maar het is wat het is! Mijn ondergoed was te zien, wat behoorlijk gênant was. Als ik de beelden herbekijk, vind ik het hilarisch. Het grappigste wat ik ooit in mijn leven meegemaakt heb», vertelt ze aan The Sun.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-valt-tijdens-loopwedstrijd-en-toont-ongeluk-haar-billen-ik-schaamde-me-kapot-video