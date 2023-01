“Mijn vriend kocht me sexy ondergoed als najaarscadeau en ik vind dat goedkoop en heel onrespectvol”

Het is niet makkelijk om het juiste cadeau te vinden voor je geliefde. De ene persoon is de andere niet en laat ons eerlijk zijn: sommige mensen zijn net wat veeleisender dan andere. Wat niet wil zeggen dat de intentie niet gewaardeerd moet worden. Maar in het geval van deze vrouw was er van appreciatie weinig te bespeuren.

Op het moedersplatform ‘Mumsnet’ liet een vrouw haar emoties de vrije loop toen ze haar verhaal deed over het ‘extra cadeautje’ dat ze van haar vriend had gekregen met kerst. “Mijn vriend – met wie ik al vijf jaar een relatie heb – heeft me een goedkoop uitziend ‘Love Honey’-setje gekocht en ik ben er vrij kwaad om. Het is niet het enige dat ik heb gekregen, maar mijn verwachtingen waren hoog toen hij plots zei dat hij nog een geschenkje voor me had dat ik pas zou krijgen wanneer de kinderen zouden slapen”, zo vertelt ze.

Onredelijk

Blijkt dat de dame toch niet zo opgetogen was door de verrassing van haar partner. “Ik voelde me zo goedkoop en ongerespecteerd. Ben ik onredelijk?”, zo vraagt ze aan andere moeders op het wereldwijde web. De reacties zijn uiteenlopend. Eén persoon schreef: “Dat is meer een geschenkje voor hem dan voor jou. Het is inderdaad onrespectvol naar jou toe.” Iemand anders vond dat ze wel onredelijk was. “Ik zie niet in hoe dit onrespectvol kan zijn. Ik heb zelf een kersvrouwpakje, maar omdat ik zoveel gegeten had, heb ik het niet aangetrokken”, zo lacht ze.

