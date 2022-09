Man krijgt bezoek van eekhoorn, maar reageert wel héél dramatisch: «Ik heb tranen van het lachen!» (video)

De meeste mensen vinden eekhoorns schattige wezentjes. Deze man kan ze echter niet meer horen of zien na een haast traumatische ervaring ermee…

Op beelden is te zien hoe een man uit de Amerikaanse stad Pittsburgh een videogesprek heeft in zijn werkruimte. Plots staat hij oog in oog met een eekhoorn, die onbevreesd door de kamer begint te huppelen. De man grijpt zijn baseballbat en springt al schreeuwend en in paniek op zijn bureau, om er vervolgens weer af te springen en het beestje op afstand te houden.

Schoorsteen

Het blijkt echter niet de eerste keer te zijn dat de eekhoorn bij hem op visite komt. Eerder vond het beestje zijn weg naar binnen via de schoorsteen. Hoewel die daarna gedeeltelijk dichtgemaakt werd, geraakte de eekhoorn er toch weer door.

Hilariteit

Hoewel sommigen vooral medelijden hebben met de eekhoorn, liggen de meesten in een deuk met de beelden. «Dit is oprecht het grappigste dat ik de afgelopen vijf jaar gezien heb», «Hilarisch! Ik heb het wel tien keer bekeken. Ik heb tranen van het lachen!», en «Mijn gezicht doet pijn van het lachen», lezen we onder meer in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/man-krijgt-bezoek-van-eekhoorn-maar-reageert-wel-heel-dramatisch-ik-heb-tranen-van-het-lachen-video