BIZAR. Vrouw verbannen uit Zoo Antwerpen na te nauw contact met chimpansee

De Antwerpse vrouw Adie Timmermans mag de Zoo van Antwerpen niet meer binnen, en dat omwille van … haar te nauwe vriendschap met chimpansee Chita. De vrouw haalde vorig jaar al het wereldnieuws na enkele aanmaning van de Zoo en een contactverbodmet de aap, nu is ze ook echt verbannen.

Dat Adie Timmermans uit Deurne en chimpansee Chita een bijzondere relatie hebben, is al langer duidelijk. Volgens Timmermans hebben zij en de 38-jarige mensaap een bijzonder goede band. «Hij komt me altijd opzoeken als hij me ziet. Hij zwaait met zijn armen en geeft kusjes aan het raam», zegt ze aan Het Laatste Nieuws. Vaak spendeerde de Antwerpse vrouw uren aan het chimpanseeverblijf in de Antwerpse Zoo.

Politiek

Dat was echter niet naar de zin van de Zoo zelf. Vorig jaar vroeg de dierentuin al om haar interactie met de mensaap drastisch te verminderen. Te veel contact met mensen zou immers nefast kunnen zijn voor Chita binnen zijn leefgroep. «Chimpansees doen binnen hun gemeenschap uitvoerig aan politiek», verklaart Ilse Segers, woordvoerster van de Zoo. Chimpansees hanteren een bepaalde hiërarchie, met een alfamannetje aan de top. «Als ze zich door uitvoerig contact met mensen niet kunnen concentreren op hun groep, missen ze mogelijk bepaalde gebaren en gebeurtenissen (in dat politieke spel, red.). Wanneer zich binnen die groep een conflict voordoet, weten ze dus niet wiens kant ze moeten kiezen.»

«Een enkele ‘afleiding’ met een bezoeker is niet erg. Maar mevrouw heeft een lange voorgeschiedenis. Ze bracht vaak uren door bij het raam samen met Chita en is er herhaaldelijk op gewezen dat haar gedrag een negatieve invloed op hem heeft.» Daarom oordeelt de Zoo nu dat het haar plicht is de chimpansee te beschermen tegen de vrouw: «We hebben onze verantwoordelijkheid genomen.»

Bezoekverbod

Daarom mag de Antwerpse vrouw nu voor onbepaalde tijd de Zoo niet meer binnen. Volgens Het Laatste Nieuws is het onwaarschijnlijk dat ze bijvoorbeeld volgend jaar alweer welkom zou zijn. «Wat misdoe ik?», vroeg Timmermans zich bij haar eerder contactverbod misnoegd af. «Tientallen andere abonnees doen net hetzelfde. Daar wordt minder op gereageerd.» Maar de Zoo houdt voet bij stuk: «Sommige dingen kunnen gewoon niet en daaronder valt alles wat het dier op lange termijn schaadt. We doen dit echt met pijn in het hart, maar het is nu echt niet anders», besluit woordvoerster Segers.

Lees ook

SCHATTIG! Zoo Antwerpen verwelkomt koningspinguïnkuiken



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/bizar-vrouw-verbannen-uit-zoo-antwerpen-na-te-nauw-contact-met-chimpansee