Vergissen is menselijk…

Maar soms zorgt het toch voor bijzondere toestanden. Dat zal een inwoner van Australië kunnen bevestigen.

Een klant had twee mannen ingehuurd om zijn wildste seksfantasie te laten uitvoeren. Hij wilde namelijk vastgebonden én nadien met een bezem gestreeld worden. Ook gaf hij het duo voor de rest genoeg ‘creatieve vrijheid’ voor de daadwerkelijke uitvoering.

De klant had er maar liefst 5.000 Australische dollar (zo’n 3.000 euro, red.) voor over. Alles was op voorhand besproken en de klant gaf tot slot zijn adres via Facebook door. Wat hij echter niét doorgegeven had, was het feit dat ie niet veel later (na het maken van de afspraak, red.) verhuisd was…

En toen ging het mis

‘s Ochtends hoorde de nieuwe bewoner van het vorige huis van de klant plots gestommel in de keuken. Niet veel later stonden twee mannen, gewapend met kapmessen, aan zijn bed.

Het ‘olijke duo’ had echter snel door dat er iets niet juist was en verontschuldigde zich snel. Ook gaven ze de bewoner nog vriendelijk een hand. Nadien reden ze snel door naar het juiste adres.

Het slachtoffer van dit onfortuinlijke voorval verwittigde alsnog de politie. Niet geheel onbegrijpelijk, natuurlijk. De callboys werden gearresteerd en mochten het gaan uitleggen voor de rechter.

Eén van de twee heren is inmiddels vrijgesproken. Ook de tweede man zal naar alle waarschijnlijkheid een vrijspraak krijgen. “Ze droegen de kapmessen om in het rollenspel te gebruiken. Er was niets afgesproken over hoe de fantasie zou worden uitgevoerd”, lezen we op RTL Nieuws. Ach, kan gebeuren… blijkbaar!

Foto door cottonbro via Pexels – Bron: RTL Nieuws