Een man met het alter ego YogzHub op YouTube botste in een speelgoedwinkel op een stukje speelgoed dat hem heel hard aan iets anders deed denken.

”Ok”, zo begon hij zijn filmpje, “ik dacht dat dit object per ongeluk in de verkeerde winkel was beland. Ik begreep maar niet waarom die dingetjes zich in het voorwerp bevonden. Het lijkt toch wel heel hard op een soort van seksspeeltje… tot ik erop duwde…”, waarna hij in één luttele seconde een eekhoorntje uit het kleinood doet verschijnen.

Geen seksspeeltje dus, maar een knijpbaar plastic boomstammetje met een eekhoorntje in. De kracht van perceptie, zeker?