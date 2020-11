Op dinsdag 3 november is het zover: de Verenigde Staten kiezen die dag een nieuwe president. Momenteel brengen miljoenen Amerikanen hun stem nog uit en daar moeten ze best wel wat overhebben. Uit sociale media berichten blijkt dat veel kiezers namelijk uren in de rij moeten staan vooraleer ze hun stem kunnen uitbrengen.

Heel wat kiezers delen hun ongenoegen op sociale media over het kiesproces. Sommige staan twee uur in de rij, maar anderen staan dan weer 11 uur in de rij. Van toewijding aan je land gesproken!

Maar waarom moet het allemaal zo lang duren? Ten eerste dagen er miljoenen mensen op om hun stem uit te brengen, maar er zijn helaas niet genoeg stembureaus en toezichthouders. Daarnaast zijn er vaak ook technische problemen en zijn de toezichthouders ook nog niet eens voldoende getraind.

Early Voting 2020, entrance at Hunter College, 425 East 25th Street (near 1st Avenue), Kips Bay, Manhattan, New York City, 3:25 PM, Saturday, October 24, 2020. People at the front of the line said they waited 4 hours. This is a multiple tweet thread.

1/#VoteEarlyDay #Vote pic.twitter.com/z1oV1e3wGo — DataInput (@datainput) October 24, 2020

‘UNFAZED’: Voters waited in the pouring rain to cast their ballots early on Wednesday in central Florida. https://t.co/yEHj3kINKo pic.twitter.com/IDf1eooXGl — ABC News (@ABC) October 22, 2020

