In een recente aflevering van het YouTube-kanaal Spuiten en Slikken staat Daniel centraal, een 30-jarige Nederlander die sinds 9 jaar geen contact meer heeft met zijn moeder omwille van zijn geaardheid en een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.

”Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is een stoornis waarbij je jezelf heel belangrijk vindt, waarbij je dénkt dat je de beste bent. Je haalt er vaak mensen mee naar beneden, omdat je ze minderwaardig laat voelen”, zo vertelt Daniel.

Ook op seksueel gebied heeft dat zo zijn gevolgen. ”Ja, ik geil op mezelf. Dat is één van de veiligste dingen binnen het narcisme voor mij. Ik schaad daar niemand mee en het geeft een goed gevoel. Ik sta dan voor de spiegel en denk dan “nou, die ziet er leuk uit”, en dan ga ik echt masturberen op mezelf”, liet een openhartige Daniel weten in het interview. “Ik kom dan echt snel en hard.”

”Narcisme is zo complex”

”Mijn ideale droom is toch om iemand tegen te komen en met iemand oud te worden. Het zou mogelijk moeten zijn, maar ik ben er echt bang voor. Ik denk niet dat het gaat gebeuren dat ik met iemand een heel lange tijd een relatie heb. Het is zo complex. Iemand moet sterk in zijn schoenen staan als ik mijn narcisme even niet controleer.”

