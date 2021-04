Hoewel velen onder ons een menstruatiecyclus enkel gebruiken om te weten wanneer we ongesteld of vruchtbaar zijn, is het een natuurlijk proces dat veel meer omvat dan enkel die twee aspecten. Het lichaam ondergaat een hoop veranderingen doorheen die periode en bovendien is geen enkele cyclus gelijk.

Als je een idee wil hebben van welke fases je lichaam wanneer doorgaat, is het dus eerst en vooral belangrijk om zelf bij te houden wanneer je ongesteld bent. Zo kan je na een tijdje bepalen hoe lang je cyclus is. Vervolgens is het een kwestie van naar je lichaam luisteren en eventueel enkele tests doen om andere belangrijke gebeurtenissen zoals je eisprong te kunnen achterhalen.

Veranderingen tijdens cyclus

Omdat je lichaam zoveel veranderingen ondergaat, is het ook niet onlogisch dat je je niet tijdens je hele cyclus hetzelfde voelt. Misschien ben je op sommige dagen extra moe, voel je je op andere juist erg vrolijk en staat het wenen je soms nader dan het lachen. Steeds meer mensen ijveren dan ook voor een levensstijl die is aangepast aan je menstruatiecyclus. Dat kan op een heleboel verschillende manieren: zo kan je ervoor kiezen om tijdens je menstruatie bijvoorbeeld geen afspraken in te plannen als je weet dat je je dan slecht voelt of kan je anders eten naargelang de fase waarin je zit.

Seed cycling

In New York is zo een nieuwe trend ontstaan, seed cycling. Aanhangers eten doorheen hun menstruatiecyclus verschillende soorten zaden en pitten die een gunstige invloed zouden hebben op hun lichaam. Hoewel de techniek, die in de Chinese geneeskunde al langer bekend is, nooit wetenschappelijk is bewezen, zou ze stemmingswisselingen tegengaan en de hormonen in balans brengen.

Zo doe je het

Als je zelf aan seed cycling wil doen, is dit een goed begin. In de eerste helft van je cyclus, oftewel in de fase waarin je eicel groeit, neem je elke ochtend één à twee eetlepels rauwe pompoenpitten en lijnzaad. Die bevatten onder andere B6, zink en selenium. In de tweede helft van je cyclus consumeer je vervolgens twee eetlepels zonnebloempitten en sesamzaden per dag. Die bevatten op hun beurt vitamine E en magnesium, wat je progesteronwaarden in balans zou brengen.

Zoals gezegd is er geen wetenschappelijk bewijs voor seed cycling en is het dus belangrijk om in gesprek te gaan met je huisarts of gynaecoloog als je veel last hebt van je cyclus. Bovendien hoef je ook geen wonderen te verwachten van de zaden en pitten die je consumeert, maar kwaad kan het alleszins niet.

