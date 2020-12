De Spaans-Engelse zangeres Sofia Ellar heeft het jaar in vuur en vlam afgesloten. In een video die ze op Instagram plaatste is te zien hoe ze samen met haar vriend nietsvermoedend kerstliedjes aan het zingen is in een romantisch verlicht kader. Maar dan ruiken ze plots een brandgeur…

Lang haar en kaarsen: het is geen goeie combinatie. Zangeres Sofia Ellar heeft dat aan den lijve ondervonden toen ze een Instagram-filmpje opnam met haar vriend, de bij ons iets bekendere zanger Álvaro Soler.

Sofia plaatste de beelden al enkele dagen geleden op Instagram, maar intussen is haar filmpje viraal gegaan. We zien hoe de 27-jarige blondine neerzit op een krukje. Achter haar staat een tafeltje met kaarsen. Sofia en Álvaro hebben het gezellig en wanneer de zangeres al lachend haar hoofd achterover gooit, gebeurt het voorspelbare…

View this post on Instagram A post shared by SofiaEllar (@sofiaellar)

“Hello 2021”

Sofia’s haar brandt enkele seconden door, maar dan springt ze verschrikt op. Terwijl Álvaro het vuur met zijn handen probeert te doven, stoot Sofia in alle chaos een glas bubbels om. “2019: we waren oké. 2020: we vatten vlam en gooien glazen om. Hello: 2021”, schrijft ze spottend bij de video. Hoe Sofia haar verbrande lokken in lockdowntijden zonder kapper heeft verfraaid, blijft voorlopig nog een raadsel.

