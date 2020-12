Een Indonesische verpleegster is op non-actief gezet nadat ze seks had met een coronapatiënt in het toilet van een ziekenhuis. De feiten kwamen aan het licht toen de patiënt erover opschepte op sociale media.

Het tafereel speelde zich onlangs af in het ziekenhuis van Wisma Atlet in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Een verpleegster sprak met een coronapatiënt via WhatsApp af in zijn kamer. Daar aangekomen trok de verpleegster haar beschermingspak uit en flikflooide ze met de patiënt in het toilet.

Pikante conversatie

Nadien pochte de patiënt over de vrijpartij op Twitter. Hij deelde enkele screenshots uit hun WhatsAppgesprek waarin ze het onder meer hadden over glijmiddel en de grootte van hun geslachtsdelen. Er zat ook een foto bij van de kamer waarop het beschermingspak van de verpleegster te zien is. Die beelden kwamen onder de aandacht van de politie, die meteen een onderzoek instelde.

Mogelijke celstraf

Ze bekenden de feiten. De verpleegster werd intussen geschorst, maar ze riskeren tevens allebei een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. De verpleegster werd in quarantaine geplaatst, maar testte uiteindelijk negatief op het coronavirus.

Makin kesini makin aneh tingkah2 org gila. Sempet2nya lagi karantina.

