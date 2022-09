Koppeltje in hotel zorgt voor verwarring: «Zijn ze nu aan het vrijen of aan het dansen?» (video)

Een TikTok-video van een vrouw en een man in een hotelkamer is viraal gegaan. Kijkers raken er maar niet over uit wat er nu precies gaande is.

Het gaat om een tafereel dat onlangs plaatsvond in Ayia Napa, een vakantieoord in het oosten van Cyprus. Op de beelden zien we hoe een koppel in hun hotelkamer plezier beleeft voor hun raam. De filmers, die in een restaurant ertegenover zitten, lachen zich een kriek met wat er zich voor hun ogen afspeelt.

Onduidelijkheid

De video werd inmiddels al meer dan 7 miljoen keer bekeken. Uit de reacties blijkt dat er veel twijfel is over wat er nu precies gebeurt. «Ze heeft de rit van haar leven», «Een huwelijksreis die meer dan geslaagd is?», «Ze vergaten de gordijnen dicht te doen», «Zijn ze nu aan het vrijen of aan het dansen?», «Worstelen. Ze zijn aan het worstelen», «Ik denk dat ze aan het dansen zijn, de ene met een telefoon, de andere met een T-shirt in de hand», en «Volgens mij filmen ze gewoon een of andere TikTok-trend», wordt er onder meer gereageerd.

