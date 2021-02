De Belgische judoka Charline Van Snick heeft een man die een seksistische reactie plaatste onder haar Facebook-post genadeloos op zijn plaats gezet. Ik raad je aan een paar cursussen seksuele opvoeding te volgen”, klinkt het scherp.

Charline Van Snick werd vorige week ondanks blessureleed en een opgave voor brons knap vijfde in de categorie onder 52 kilogram op de Judo Grand Slam van Tel Aviv. Een prestatie waar ze trots op is, dus deelde Van Snick een video van haar gewonnen kamp op Facebook. Het regende felicitaties, maar één man vond het daarentegen nodig om een ongepaste reactie te plaatsen. “Lesbische judoporno”, schrijf hij.

De Luikse, bronzen medaillewinnares op de Spelen van 2012 en tweevoudig Europees kampioene (2015 en 2016), was duidelijk niet gediend met die seksistische praat. “Op welk moment komt het in u op om zo een reactie te plaatsen?”, begon Van Snick. “Geldt uw gebrek aan respect voor alle vrouwen? Praat je op deze manier ook over je moeder? Ik heb medelijden met je seksuele partners, gezien je bekrompen blik op de zaken. Ik raad je aan een paar cursussen seksuele opvoeding te volgen.”

“En wat uw fantasieën betreft, in plaats van zo’n dingen te reageren onder deze video, neem je beter een abonnement op Erika Lust (een pornoregisseur, nvdr). Wanneer zullen we begrijpen dat vrouwen geen object zijn en ook nooit zullen zijn? Wanneer zullen we begrijpen dat de rol van een vrouw niet is om te voldoen aan de behoeften en verlangens van een man of een geile tiener? Zullen we ooit begrijpen dat ze meer zijn dan borsten of billen, meer dan een lichaam om te n*****?” (sic)

Gevangenisstraf

“Dit is seksisme, uw commentaar is publiek en niet privé. Het gaat om hyperseksualisatie: een seksueel karakter geven aan een product of gedrag dat niets te maken heeft met seks. Er is niets grappigs aan, het is gewelddadig, het is ernstig en strafbaar sinds 2014.” Vervolgens waarschuwt ze dat de man voor zulke seksistische uitspraken en gedrag een gevangenisstraf van een maand of een boete van 50 tot 1.000 euro kunt krijgen.

De man in kwestie was naar eigen zeggen verrast dat Van Der Snick zijn reactie echt had gelezen. Hij antwoordde dat het slechts om een grap ging. Even later verwijderde hij zijn reactie.

Slecht nieuws voor Spelen

Nadat haar strijdvaardige reactie tegen seksisme de media haalde, kwam er dinsdagavond ook slecht nieuws op de Facebook-pagina van Van Snick. De judoka heeft vorige week donderdag op de Grand Slam judo van Tel Aviv een enkelband gescheurd, liet ze weten. Verder liep de Luikse ook een verrekking in haar kuitspier op. Vijf maanden voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio is dat bijzonder slecht nieuws.

Van Snick ondergaat vrijdag nog bijkomend onderzoek. Daarna wordt de knoop doorgehakt of een operatie nodig is en weet ze hoelang ze buiten strijd is.

