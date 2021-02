Iedereen kent het riedeltje ‘Gebruik nooit uw eigen naam of een opeenvolging van cijfers’ als wachtwoord. Veel mensen volgen dat devies echter niet. Dat meldt ID Agent, dat een lijst heeft vrijgegeven met de vaakst gestolen wachtwoorden op het dark web in 2020. De bevindingen liggen in de lijn der verwachtingen.

Het dark web is een onderdeel van het wereldwijde web dat evenwel niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines. Het is enkel toegankelijk via een specifieke browser en garandeert de anonimiteit van gebruikers.

Screening van 3 miljoen wachtwoorden

Het Amerikaanse bedrijf ID Agent, dat het dark web monitort, maakte een lijst met de vaakst gestolen paswoorden op het dark web in 2020. Ze screenden hiervoor niet minder dan 3 miljoen wachtwoorden.

Uit de gepubliceerde top 250 blijkt dat mensen zich nog steeds stoten aan dezelfde steen. Zo domineren opeenvolgende cijfercombinaties, namen en bekende personen of karakters nog steeds de lijst. Maar liefst 59% van de Amerikanen gebruikt nog steeds de naam van een persoon of een geboortedatum om een account te beveiligen, 33 procent kiest voor de naam van een huisdier en 22 procent gebruikt de eigen naam.

De volledige top 10

123456 password 12345678 12341234 1asdasdasdasd Qwerty123 Password1 123456789 Qwerty1 :12345678secret

Het bericht Deze 10 wachtwoorden worden het vaakst gestolen verscheen eerst op Metro.