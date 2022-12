Jongen springt in pandaverblijf van zoo om zijn smartphone te redden

Een tiener is naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij binnendrong in het pandaverblijf in de zoo van Adelaide, Australië. De jongen had tijdens het filmen zijn smartphone in het stukje bamboebos voor de reuzenpanda’s laten vallen. Dat zegt de dierentuin in een persbericht.

De jongeman was de reuzenpanda’s Wang Wang en Fu Ni aan het filmen wanneer hij zijn smartphone liet vallen. Meteen sprong hij het apparaat achterna.

Het personeel van de zoo volgde onmiddellijk alle veiligheidsprotocollen en ontruimde het gebied zodat ze de jongen veilig uit het pandaverblijf konden redden. «Het personeel kon de schrikdraad uitschakelen waarmee we normaal het dierenverblijf beschermen en we gebruikten een ladder om de middelbareschoolstudent terug te brengen», vertelde Elaine Bensted, de algemeen directeur, achteraf aan de pers.

Ongedeerd

De jongen zelf was ongedeerd, maar werd alsnog naar het ziekenhuis overgebracht voor een preventieve medische controle. Hij meldde enkel een soort tinteling in zijn vingers, aangezien hij de schrikdraad aangeraakt had. «We zijn verheugd te melden dat er niets meer dan dat aan de hand is», gaat Bensted nog verder. Ook de reuzenpanda’s bleven ongedeerd.

Dertig minuten na het incident was het bamboebos weer open voor het publiek.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/jongen-springt-pandaverblijf-van-zoo-om-zijn-smartphone-te-redden