Influencer onder vuur wegens outfit op trouwfeest: “Als bruid zou ik woedend zijn!” (video)

Een Britse influencer heeft kwaad bloed gezet met de outfit die ze droeg op het huwelijksfeest van een vriendin. “Veel te overdreven voor een huwelijk”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Jane Sproule woonde onlangs een trouwfeest bij van een vriendin. De Britse make-upartieste opteerde voor een ASOS-jurk van zo’n 289 euro. Het ging om een opvallende, lichtgroene jurk met grote glanzende pailletten en een transparante, luchtige bovenlaag die speels over de schouders valt.

Verontwaardiging

Ze deelde op TikTok een filmpje waarin ze de bewuste outfit draagt. “Eerste trouwfeest van 2026”, schrijft ze erbij. Wat volgt, is een storm aan verontwaardigde reacties. “Ik hoop dat je jouw eigen trouw bedoelt, meid?”, “Prachtige jurk, maar als bruid zou ik woedend zijn!”, “Kijk naar mij, kijk naar mij, kijk naar mij, negeer de bruid”, “Oh mijn God, dat is echt waanzin!”, en “Veel te overdreven voor een huwelijk”, lezen we in de reacties.

Steun

Anderen vinden het helemaal niet storend. “Dit lijkt totaal niet op een trouwjurk en het is prachtig. Waarom doen mensen zo raar?”, “Ik zou het geweldig vinden als iemand dit op mijn trouw zou dragen”, en “Dit is schitterend. Je ziet er fantastisch uit”, nemen anderen het voor haar op.

