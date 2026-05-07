Bestuurder verliest controle over auto en eindigt bij de overburen (video)

Waar stond die rem nu ook alweer?

Op beelden is te zien hoe een bestuurder de oprit probeert op te rijden, maar veel te veel gas geeft. Om het nog erger te maken, blijft die persoon op het gaspedaal duwen, waardoor de auto uiteindelijk tegen de voertuigen van de overburen knalt.

Passant vermijdt ongeval

Gelukkig raakte niemand gewond, ook de passant niet die het gevaar van ver zag aankomen en zich snel uit de voeten maakte. “Is dit al eerder gebeurd? Die kerel wist wel héél snel dat hij uit de weg moest gaan”, “Hoe kunnen mensen ergens zó slecht in zijn?”, en “Hebben ze hem alleen geleerd waarvoor dat lange smalle pedaal op de vloer dient?”, wordt er gereageerd.

