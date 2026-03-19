Orang-oetan knijpt in borst van toeriste: “Dat meen je niet!” (video)

Den B.
De stiekemerd!

Er is al veel gezegd en geschreven over dierenparken waar je bijvoorbeeld orang-oetans kunt ontmoeten. Maar soms is het ook gewoon een beetje grappig. Olivia Bailey, een 20-jarige Britse vrouw, had zo’n opvallende kennismaking met een orang-oetan. Wanneer ze dichterbij komt, grijpt de orang-oetan naar haar rechterborst en knijpt er zachtjes in.

Hilariteit

Olivia kan er smakelijk om lachen, tot een medewerker van de zoo de orang-oetan duidelijk maakt dat zijn gedrag niet oké is. Olivia deelde het tafereel op Instagram en TikTok. “Hij dacht maar aan één ding”, knipoogt ze erbij. “Hij wilde even checken of ze echt waren”, “Hahaha, dat meen je niet!”, en “Die glimlach op het einde…”, lezen we in de reacties.

@itssoliviabaileyy

He had only one thing on his mind🤣🤣

♬ Monkeyshine-JP – Lt FitzGibbons Men

Foto: TikTok

