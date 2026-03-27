Gepersonaliseerde nummerplaat van Jaguar zorgt voor hilariteit: “Geweldig!” (foto)

Een foto van een Jaguar is viraal gegaan door de gepersonaliseerde nummerplaat. “Dit is humor!”, wordt er gelachen in de reacties.

Het gaat om een Jaguar XJ Sovereign V8, een luxueuze berline die intussen een oldtimer is. Op de nummerplaat prijkt het woord ‘CLOCHARD’, wat een beetje tegenstrijdig is gezien het prestigieuze karakter van de wagen. Daarnaast moest de eigenaar, net zoals iedereen, 1.000 euro neertellen om zijn gepersonaliseerde nummerplaat te laten maken.

Humor

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt en werd massaal bekeken. “Geweldig dit!”, “Daar moet je geen geld voor hebben, wel om te tanken”, “Ik denk niet dat deze eigenaar een clochard is”, “Dit is gewoon humor. Super!”, “Ne clochard met centen dan?”, en “De max!”, lezen we onder meer in de reacties.

Barbier

De wagen blijkt eigendom van een bekende barbier uit Beringen, die een eigen merk/lijn ‘Clochard Deluxe’ lanceerde voor haar- en baardverzorging. Wat het geheel niet minder geestig maakt.

