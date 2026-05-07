Vrouw gaat na lange tijd opnieuw op date, maar krijgt achteraf vreemd verzoek: “Respectloos!”

Een vrouw die voor het eerst in bijna twee jaar opnieuw op date ging, bleef achter met een wrang gevoel na een opvallend berichtje van haar date. “Ik kruip terug in mijn schulp”, klinkt het.

De vrouw, ene Hayley, sprak voor haar eerste date in twee jaar af met een 41-jarige man. Hij had een museumbezoek gepland en volgens Hayley verliep alles perfect. “Ik had echt een geweldige tijd”, vertelt ze in Daily Mirror. Twee dagen later kreeg ze echter een berichtje dat haar compleet afknapte. Eerst schreef hij nog dat hij de date geweldig vond, maar daarna volgde een opvallend verzoek: “Wil je me via PayPal de kost van jouw ticket terugbetalen?”, stuurde de man haar.

Wrange nasmaak

Volgens Hayley had haar date op voorhand nooit gezegd dat ze haar ticket zelf moest betalen. Daardoor viel het bericht volledig verkeerd. “Het liet echt een zure nasmaak achter. Dit was mijn eerste date in bijna twee jaar, en eerlijk? Ik wil gewoon terug in mijn schulp kruipen. Het is vreemd daarbuiten”, klinkt het.

Gemengde reacties

Op sociale media zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden het perfect normaal om de kosten van een date te delen, terwijl anderen vooral vinden dat zoiets vooraf besproken moet worden. “Een rekening splitsen is normaal”, “Dat is helemaal oké, zolang je het op voorhand zegt en niet achteraf plots geld vraagt”, “Dit is gewoonweg respectloos!”, “Ik zou gewoon ‘nee bedankt’ geantwoord hebben”, en “Plot twist: het museum was gratis”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok