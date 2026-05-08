Hitsige deelnemer in ‘Lang Leve de Liefde’ krijgt kritiek: “Ze zegt toch duidelijk nee?” (video)

Er komt heel wat reactie op een fragment uit het Nederlandse datingprogramma ‘Lang Leve de Liefde’. Daarin zien we een man in bed aandringen bij de vrouwelijke deelnemer.

‘Lang Leve de Liefde’ is een datingprogramma waarin twee wildvreemde mensen 24 uur lang samen doorbrengen en elkaar beter leren kennen. Dennis en Stacey klikten van in het begin goed en toen ze samen in bed lagen, hoopte Dennis op een potje bedsport. “Ik ben gewoon heel hitsig. Ik kan het niet helpen!”, legt hij uit. “Nee, sorry. Je moet dan toch echt vier dagen wachten”, maakt Stacey duidelijk.

Aan bil voelen

Toch blijft Dennis aandringen en wanneer hij haar aanraakt, vraagt Stacey hem wat hij aan het doen is. “Ik was gewoon even aan het voelen”, antwoordt Dennis. “Nee, dat kan niet. Echt niet”, benadrukt Stacey. “Ik was gewoon aan je been aan het voelen. Dat was zo gespierd”, legt Dennis uit. “Dat was mijn bil!”, verklaart Stacey.

Verontwaardiging

Het fragment zorgde voor heel wat reacties op sociale media. Daar zijn de meningen duidelijk verdeeld. “Als ik dit zie, gaan al mijn haren rechtstaan. Ze heeft drie keer gezegd: ‘Dit kan niet.’ Dat aandringen van hem vind ik eerlijk gezegd vrij walgelijk. Ik begrijp dat het lijkt alsof ze het ‘leuk’ vindt, maar dat is volgens mij zenuwachtig lachen. En dan zegt ze nog sorry… Waarom? Omdat zij wél normen en waarden heeft”, “Dat programma lijkt soms net een dierentuin. Walgelijk”, en “Je hoort haar drie keer zeggen: ‘Nee, dit kan niet’”, klinkt het in het kritische kamp.

Nuchtere mensen

Anderen vinden de verontwaardiging dan weer overdreven. “Wat een reacties… Dit is toch gewoon pure lol en chemie?”, “Ze leken het inderdaad leuk te hebben met elkaar”, en “Leuke, nuchtere en eerlijke mensen”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram