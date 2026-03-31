Vrouw doet aan yoga, maar puppy snuffelt waar hij écht niet mag (video)

De stiekemerd!

Je hebt yoga én je hebt puppy yoga. Bij dat laatste lopen er tijdens de yogasessie puppy’s rond, wat voor minder stress zou zorgen én de puppy’s bovendien socialer maakt. Een win-win dus! Soms wordt het echter iets té geestig, zoals yogadocente Erin onlangs aan den lijve ondervond. Eén van haar Golden Retriever-puppy’s snuffelde aan haar achterwerk en beet er zelfs in.

Knipoog

Erin deelde een video van het grappige tafereel op TikTok. “Er zijn veel manieren om je zenuwstelsel te reguleren. Diep ademhalen… trage beweging… en af en toe een Golden Retriever-puppy die in je achterste bijt. De wetenschap onderzoekt dat laatste nog”, knipoogt ze in het bijschrift.

Hilariteit

Het filmpje ging meteen viraal en werd inmiddels al bijna drie miljoen keer bekeken. “Gelukkigste puppy ooit”, “Brave jongen!”, “Hij begreep de opdracht”, “Ik ben nog nooit jaloers geweest op een puppy”, en “Slimste hond ter wereld…”, wordt er gelachen in de reacties.

@muskokapuppyyoga0 There are many ways to regulate the nervous system. Deep breathing… slow movement… and occasionally a Golden Retriever puppy biting your butt. Science is still reviewing that last one. 🐾 ♬ original sound – Muskoka Puppy Yoga

Foto: TikTok