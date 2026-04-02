Vrouw aangesproken op outfit door oudere dame: “Zo zou ik nooit buitenkomen!” (video)

Een Amerikaanse vrouw wist even niet wat ze meemaakte toen een oudere dame kritiek gaf op haar outfit. “Ik ben helemaal aan het trillen”, klinkt het.

De vrouw, Ash, legt op TikTok uit dat ze onlangs aan het winkelen was, gekleed in een T-shirt en een short. Plots ziet ze in de weerspiegeling van een raam dat een oudere vrouw met haar handtas naar haar hoofd zwaait. Ash kon gelukkig op tijd wegduiken, maar was in shock. “Ik ben helemaal aan het trillen. Ik kan niet geloven wat er net gebeurd is”, klinkt het in een TikTok-video.

Huis niet verlaten

Ash vroeg de vrouw wat de bedoeling was van haar actie. “Ik zou mijn huis nooit verlaten als ik zo gekleed was”, antwoordde de oudere dame. “Goed dat jij mij niet bent… maar betekent dat dan dat je mij mag slaan?”, reageerde Ash. Vervolgens ging de oudere vrouw volgens Ash volledig uit haar dak. “De mensen zijn gek, ik tril nog steeds”, zucht een aangeslagen Ash.

Verontwaardiging

De video werd al bijna één miljoen keer bekeken. Ook haar volgers reageren verontwaardigd op het voorval. “Er is niets ongepast aan wat je draagt”, “Ik ben 55 en dat is al sinds 1978 mijn ‘me-time’-outfit!”, “Een short en een T-shirt???”, “De meest normale outfit ooit”, en “Oh, ik had zéker de politie gebeld en klacht ingediend. Het spijt me echt dat je dit hebt meegemaakt”, lezen we in de reacties.

