Piepkleine bikini zorgt voor gemengde reacties: “Laat weinig aan de verbeelding over” (foto’s)

Een bikini van Fashion Nova krijgt heel wat bekijks door zijn opvallende ontwerp. “Het bedekt precies genoeg”, klinkt het.

Altijd leuk om eens iets nieuws uit te proberen, al is het maar om voor één keer extra bekijks te hebben. Neem nu onderstaande ‘Poolside Peekaboo Cutout 2 Piece Bikini’ van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova. Welke maat je ook kiest, het blijft een piepkleine stringbikini met een minuscuul, hoog uitgesneden slipje. En dat voor slechts €20,95.

Kleiner dan verwacht

Het Oekraïense model Alina Zhytielieva poseerde voor het opvallende exemplaar. Zowel op sociale media als op de website van Fashion Nova zijn de reacties overwegend positief, al vinden sommigen het wel erg gewaagd. “Ik nam een maatje kleiner om nét wat meer te showen. Mijn vriend vond het geweldig, en ik kreeg héél wat blikken”, “De top viel wat klein uit, zelfs in XL”, “Deze bikini laat niet veel aan de verbeelding over, maar ik was er helemaal weg van! Het bleef perfect zitten en zag er exact uit zoals op de foto”, “Het bedekt precies genoeg”, en “Dit was echt mijn favoriet! De top viel iets kleiner uit dan verwacht voor maat large, maar het stond nog steeds supermooi”, klinkt het onder meer.

