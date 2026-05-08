Amy De Winter bezoekt gynaecoloog en Annelies Schetters kijkt mee: “Ze heeft een perfecte poes” (video)

In ‘The Real Housewives of Antwerp’ brengt Amy een bezoekje aan de gynaecoloog. Annelies vergezelt haar en kijkt gezellig mee.

Een bezoek aan de gynaecoloog is een behoorlijk intieme en persoonlijke ervaring, maar in ‘The Real Housewives of Antwerp’ mag het allemaal wat anders zijn. Zo zien we hoe Amy langsgaat bij een gynaecoloog die gespecialiseerd is in vaginale correcties. Annelies is ook van de partij. “Het motto is ‘Koester je oester’”, horen we haar zeggen tegen de gynaecologe. Amy houdt niet zo van dat woord. “Ik link daar meteen geuren aan. We gaan niet zeggen dat we een oester hebben. Vanaf nu hebben we allemaal een parel”, klinkt het.

Perfectie

Vervolgens zien we hoe Amy zich daar beneden laat nakijken. “Dit ziet er al fantastisch uit”, aldus de gynaecologe. Ook Annelies kan dat beamen. “Ik heb even meegekeken. Als perfectie bestaat, heeft Amy een pp’tje: een perfecte poes”, knipoogt ze. Amy hoort het maar al te graag. “Mag ik zeggen dat ik wel een beetje trots ben? Ik heb gewoon een barbieparel”, besluit het 31-jarige model.

