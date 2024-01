Influencer doet dansje, maar dan komt haar topje plots los: “Bijna zag je mijn borsten!” (video)

Een Amerikaanse vrouw beleefde een oepsmomentje toen ze een dansje deed voor de camera. Haar reactiesnelheid kan rekenen op bewondering…

Madison De Jesus-Walker is een fitness-influencer die haar work-outs regelmatig deelt met haar 1,3 miljoen volgers op TikTok. Een tijdje geleden filmde ze zichzelf terwijl ze een leuk dansje deed in bikini. Op een bepaald moment kwam haar beha echter los, maar door haar katachtige reflexen kon ze voorkomen dat haar video gecensureerd zou moeten worden. “Wanneer je je beha in alle rapte vastknoopt om toch maar een dansje te kunnen doen, maar je doet het niet goed waardoor je mijn borsten bijna zag”, schrijft ze bij het filmpje.

Hilariteit

Het filmpje werd al meer dan 800.000 keer bekeken. “Haha, en toch subtiel verder dansen”, “Oeps!”, “Wat een reactiesnelheid!”, en “Oh mijn God, ik heb net hetzelfde meegemaakt met mijn bikini met bandjes die je langs opzij moet vastmaken”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok