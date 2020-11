Het valt op dat influencers met regelmaat van de klok weinig rekening houden met wat er zich in de achtergrond afspeelt of bevindt tijdens selfie-foto’s en -video’s. Ook Lauren Faulkner sloeg een kemel van jewelste in een recente livestream.

De Schotse influencer maakt voornamelijk content rond fashion en lifestyle, maar tijdens één van haar laatste stories op Instagram was het vooral het seksspeeltje achter haar dat met de aandacht ging lopen. Haar 47000 volgers waren getuige van een Faulkner die al snel haar fout inzag en de meubelen nog probeerde te redden.

Beste nieuwe influencer

Ze verwijderde snel haar video’s, maar het kwaad was al geschied. In een daarop volgende story blikte ze even terug op het hele voorval, iets waar ze nu al weer om kan lachen. Faulkner werd dit jaar nog verkozen door het magazine Cosmopolitan als beste nieuwe influencer van 2020.

Foto: still story Instagram Lauren Falkner