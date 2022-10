«Ik wil mijn baby deze unieke naam geven, maar mijn man vindt hem gênant»

De naam van je baby kiezen is altijd iets speciaals. Maar wat als je een voorkeur hebt en je wederhelft er niet achter staat? Dan kan je te rade gaan op een forum, zoals deze vrouw deed.

De Britse vrouw in kwestie is in verwachting van een meisje en is op zoek naar een naam. Ze overweegt om haar dochter ‘Ocean’ te noemen, maar haar man vindt die naam gênant, «al stelt hij zelf geen alternatieve namen voor», zucht de vrouw op Mumsnet. Ze vraagt zich af wat andere moeders van ‘Ocean’ vinden.

Kardashians

Haar bericht lokte heel wat reacties uit, van zowel voor- als tegenstanders. «Waarom niet? Ik heb een nichtje die ‘River’ heet», «Ik vind het mooi en zie niet in wat er zo vreemd aan is», en «Noem je baby zoals je wil», klinkt het enerzijds. Anderen hebben hun bedenkingen erbij. «Het klinkt vreselijk, sorry. Het is niet eens een naam, het is een woord», «Beeld je in dat je je als volwassene aan iemand voorstelt als ‘Ocean’», «Het is gemeen en belachelijk voor een kind, en gênant voor een volwassene», en «Doe het niet, tenzij je een Kardashian bent», lezen we ook.

