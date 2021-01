Het Antwerpse Café Zeezicht stopt na vier jaar beleid van Trump met de boycot tegen Amerikaanse producten. Dat heeft uitbater David Joris gezegd aan Radio 2 Antwerpen. Vanaf heden staan er onder andere terug Coca Cola, Lays-chips, Heinz-sauzen en Amerikaanse whiskey op de kaart.

Café Zeezicht, gelegen op de Dageraadplaats in de Antwerpse wijk Zurenborg, haalde in februari 2017 de wereldpers met zijn boycot van Amerikaanse producten. De uitbaters schrapten als protest tegen het presidentschap van Donald Trump toen onder meer Coca Cola, Lays-chips, Heinz-sauzen en Tabasco van de menukaart. Zelfs een Belgisch watertje van Chaudfontaine bestellen werd onmogelijk, want dat behoort ook tot de Coca Cola-groep.

Belofte maakt schuld, dus biedt uitbater David Joris de geboycotte producten nu weer aan. “Biden is president dus gaan we onze boycot stopzetten. Dat hadden we beloofd”, zegt Joris bij ‘Start je Dag’ op Radio 2.

“Blij dat we hebben volgehouden”

Natuurlijk gooit corona momenteel roet in het eten voor wie opnieuw een echte Cola wil gaan drinken. “Maar we hebben wel take-out. De Amerikaanse sigaretten gaan we opnieuw verkopen”, klinkt het. De andere producten zullen van zodra het kan ook terug aan tafel geserveerd worden. En dat heeft winnaars en verliezers. “Het bleek niet eenvoudig om een alternatief voor tabasco te vinden, en echte Coca-Cola was onvervangbaar. De afgelopen jaren hadden we wel een fijne samenwerking met een Belgische brouwer die een degelijke cola aanbood. Maar belofte maakt schuld, dus het origineel komt terug.”

Joris maakt zich geen illusies dat zijn actie enige politieke impact heeft gehad. “Maar ik ben nog altijd heel blij met ons statement dat we hebben volgehouden”, besluit hij op Radio 2 Antwerpen.

