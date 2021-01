Vorige week werd de Britse politie getipt over een vermeende ‘illegale rave’ in Southend, ten oosten van Londen. Drie politiewagens werden op het evenement afgestuurd, maar eenmaal ter plaatse zagen de agenten dat het om een misverstand ging.

In plaats van een groepje ravende jongeren troffen de agenten een grote groep bejaarden aan, die buiten aan het aanschuiven waren om gevaccineerd te worden. De politie van Essex bevestigde dat ze een tip binnenkreeg over “een bijeenkomst aan het vaccinatiecentrum”.

“De politie had kennelijk een tip binnengekregen over een ‘rave’ in Saxon Hall”, vertelde de voorzitter van het evenementencentrum aan een lokale krant. “Wat ze aantroffen waren tachtig- en negentigjarigen in rolstoelen, met rollators en wandelstokken, die geduldig aanschoven voor hun coronaprik.”

“Absolute chaos”

“De levering van het Pfizer-vaccin had vertraging opgelopen en tot overmaat van ramp werden er niet genoeg vaccins geleverd, waardoor er een opstopping ontstond voor het centrum. Het was absolute chaos. De parking zat stampvol met bejaarde chauffeurs.”

De politie besefte al snel dat het om een misverstand ging en begon het verkeer te regelen aan het centrum.

