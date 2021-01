Een Thaise rechtbank heeft een gevangenisstraf van 43 jaar uitgedeeld aan een vrouw omdat ze het koningshuis zou hebben beledigd. In Thailand geldt een strenge wet die het verbiedt om kritiek te uiten op de koning en zijn familie, maar nog nooit werd er zo’n zware straf aan gekoppeld.

De Thaise vrouw Anchan is veroordeeld tot een celstraf van 43 jaar voor het overtreden van de strenge wet op kritiek op het koningshuis. De voormalige ambtenaar gaf toe dat ze tussen 2014 en 2015 stukjes van een podcast op YouTube had gezet, liet haar advocaat aan Reuters weten. Daarin werd kritiek gegeven op koning Vajiralongkorn.

Straf gehalveerd

Het kwam de vrouw op 29 overtredingen te staan, die samen goed konden zijn voor een celstraf 87 jaar, maar de straf werd gehalveerd omdat ze schuldig pleitte. Toch is de 43 jaar celstraf een record wat die overtredingen betreft. Zelf heeft de vrouw altijd verklaard dat ze niet verantwoordelijk was voor de inhoud van de podcast. De maker van de opnames heeft twee jaar in de gevangenis gezeten en is alweer vrij. Het proces van Anchan werd achter gesloten deuren gevoerd en de bewijslast wordt in naam van de staatsveiligheid niet vrijgegeven.

Toenemende macht koning

De Thaise wet is een van de strengste ter wereld in zijn soort. Hij werd vorig jaar na een periode van drie jaar weer van onder het stof gehaald om de toenemende kritiek op het koningshuis in het land in de kiem te smoren. Vorig jaar waren er ongezien studentenprotesten tegen de toenemende macht van koning Vajiralongkorn. Die maakte het vermogen van het koningshuis al tot zijn persoonlijk fortuin, waardoor hij in één klap de rijkste man van Thailand werd. Hij gaf zichzelf ook controle over alle militaire basissen die in Bangkok liggen.

