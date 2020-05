Een coronapatiënt heeft in een visverwerkingsfabriek in Ghana 533 mensen besmet. Dat heeft president Nana Akufo-Addo laten weten tijdens een openbare toespraak.

In het Afrikaanse land heeft een zich de ergste nachtmerrie van de lokale coronabestrijders voorgedaan. Eén persoon besmette meer dan een derde van de 1.300 arbeiders in de viswerkingsfabriek in de havenstad Tema, 25 kilometer ten oosten van de hoofdstad, aldus de president. Hij sprak zich niet uit over de manier waarop het virus zich in de fabriek verspreid heeft en of het bedrijf de veiligheidsvoorschriften volgde.

Koploper in Afrika

De 533 nieuwe infecties vertegenwoordigden meer dan de helft van alle nieuwe gevallen die vorige week woensdag en donderdag in Ghana werden geregistreerd. De West-Afrikaanse natie heeft volgens de president op dit moment 4.700 gevallen van coronavirus, 494 genezingen en 22 doden gemeld.

Dat is het hoogste aantal besmettingen van West-Afrika, maar het land testte ook veruit het meeste aantal mensen. Ghana voerde sinds het begin van de crisis al meer dan 160.500 coronatests uit. Omgekeerd per miljoen inwoners doet geen enkel Afrikaans land het beter. De president verlengde het verbod om openbare samenkomsten tot het einde van mei. Tot dan moeten ook alle scholen en universiteiten dicht blijven.

Het bericht Hallucinant: arbeider besmet 533 mensen met coronavirus in fabriek verscheen eerst op Metro.