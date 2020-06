Een Britse thuisverpleegster heeft in een boek enkele memorabele ontmoetingen bijgehouden. Zo hielp ze ooit een koppel dat dacht dat trouwen voldoende was om kinderen te krijgen.

Al meer dan 40 jaar werkt Rachael Hearson als thuisverpleegkundige in het Engelse graafschap Dorset. De 59-jarige vrouw heeft een boek geschreven, ‘Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor’, waarin ze enkele opvallende ervaringen neerpende.

Les over seks

Een van de strafste fragmenten dateert van voor het internettijdperk. Een koppel was al enkele jaren getrouwd, maar kinderen waren er nog niet van gekomen. Dat vonden ze vreemd. “Ze gingen er echt van uit dat het huwelijk hen automatisch kinderen gaf. Ze wisten totaal niet hoe het werkte. Ik moest hen dus duidelijk maken hoe je kinderen moet maken. Iemand onderrichten over seks brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar na enkele bezoekjes konden ze hun handen niet van elkaar houden”, vertelt ze in Daily Mirror.

Masturberende vader

Een ander bizar verhaal was toen ze een koppel bezocht met een pasgeboren baby. De vader van het kindje maakte tijdens het gesprek stiekem vreemde bewegingen. Bleek dat de man zichzelf aan het bevredigen was. Ze deed uiteindelijk alsof ze niets gezien had.

Health visitor Rachael Hearson has seen it all, both the highs and lows, during a varied and at times surreal vocation.https://t.co/KhzEHfWTMl — The Daily Record (@Daily_Record) June 14, 2020

Het bericht Getrouwd koppel wist niet dat ze seks moesten hebben om kinderen te krijgen verscheen eerst op Metro.