Een Filipijnse jongeman is bezweken aan een lijfstraf wegens het overtreden van de strenge coronamaatregelen in de Filipijnen. De 28-jarige Darren Manaog Penaredondo moest onder het toeziend oog van agenten 300 squat-achtige oefeningen doen omdat hij zich na 18 uur op straat had begeven.

De jongeman was op 1 april drinkwater gaan kopen in de stad General Trias, toen hij betrapt werd door de autoriteiten. In de stad is een strenge avondklok van kracht, die geldt van 18 uur ’s avonds tot 5 uur ’s ochtends. De jongeman bevond zich na 18 uur nog op straat, en moest een lijfstraf ondergaan.

Volgens een neef van het slachtoffer moest Darren Manaog Penaredondo als straf 100 pompoefeningen doen – gelijkaardig aan squatten – voor het stadhuis.

“Hij kon niet meer stappen”

In de Filipijnen bestraft de straatpolitie soms meerdere corona-overtreders per keer, waarbij de overtreders in groep de fysieke oefeningen synchroon moeten uitvoeren. Omdat Penaredondo en co niet synchroon waren, moesten ze de oefeningenreeks twee keer herhalen, voor een totaal van 300 oefeningen. “Toen hij vrijdag thuiskwam om 8 uur ’s ochtends kon hij niet meer deftig stappen”, klinkt het in een Facebookpost van de neef. ’s Anderendaags werd Penaredondo onwel, verloor het bewustzijn en kreeg hij een hartstilstand. Hij overleed rond 22 uur.

Volgens de partner van het slachtoffer kon de man daags na zijn straf amper nog op zijn benen staan. “Toen hij hulp vroeg om naar het toilet te gaan, kreeg hij een beroerte”, vertelt de vrouw in een telefoongesprek met nieuwssite Rappler.com. “Hij kreeg stuiptrekkingen en zijn gezicht werd paars. Zijn hart stopte met kloppen. Ik heb bij onze buren aangeklopt en zij hebben hem nog kunnen reanimeren. Zijn hartslag was terug, maar later op de avond is hij toch nog overleden.”

Onorthodoxe straffen

De politiechef van General Trias weerlegt de aantijgingen van Penaredondo’s familie: hij ontkent het bestaan van lijfstraffen voor corona-overtreders. “We leggen zulke straffen niet op”, verklaart hij tegenover Rappler. “Wel geven we lezingen aan overtreders.”

De burgemeester kondigde op Facebook aan dat er een “eerlijk onderzoek” gevoerd wordt naar de dood van Penaredondo.

De Filipijnen zijn overigens niet het enige land met onorthodoxe straffen voor corona-overtreders. Indonesië kwam eerder al meermaals in het nieuws omwille van zijn bizarre straffen. Zo moeten sommige overtreders er coronadoden begraven, overnachten in een spookhuis, vuilnis opruimen, push-ups doen of het volkslied zingen.

28-year-old Darren Manaog Peñaredondo was nabbed by village guards for violating the curfew on April 1 after he was seen buying drinking water past 6 pm. READ: https://t.co/QDcrnMhJGW pic.twitter.com/YAdnUFmbwx — Rappler (@rapplerdotcom) April 5, 2021

