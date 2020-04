Duitse huisartsen hebben naaktfoto’s gedeeld om de aandacht te vestigen op een tekort aan beschermingsmiddelen in de strijd tegen het coronavirus.

In heel wat landen gaan beschermingsmiddelen in eerste instantie naar de ziekenhuizen. Dat zet kwaad bloed bij huisartsen, die te kampen hebben met een tekort aan dergelijk beschermingsmateriaal en daardoor dus blootgesteld worden aan de risico’s van het coronavirus.

Kwetsbaar

Een aantal dokters heeft nu een protestactie op poten gezet om de kwestie aan te kaarten. Ze poseren naakt in hun praktijk met enkel en alleen wat doktersgereedschap zoals een stethoscoop. Die foto’s deelden ze op de website Blankebedenken.org, waar ook hun petitie te vinden is. “Wanneer het weinige dat we hadden op is, dan zien we er zo uit. De naaktheid staat symbool voor hoe kwetsbaar we zonder bescherming zijn”, klinkt het.

Belgische huisartsen

Ook in België maken huisartsen zich zorgen over voldoende beschermingsmiddelen. Het is de bedoeling dat ook zij gaan testen op coronabesmettingen.

