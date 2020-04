Een Oekraïense vrouw is door het oog van de naald gekropen nadat ze door twee mannen toegetakeld en vervolgens levend begraven werd. Ze wist zichzelf gelukkig te bevrijden uit het graf.

Twee dronken mannen braken onlangs in bij Nina Rudchenko thuis in het Oekraïense dorp Marianske. De 57-jarige vrouw werd twee uur lang geslagen met een baseballbat totdat ze het bewustzijn verloor.

Gezicht naar beneden

’s Avonds namen de mannen van 27 en 30 jaar haar mee naar het plaatselijke kerkhof. Daar goten ze water over haar gezicht tot ze weer wakker werd. Vervolgens dwongen ze haar om een graf te graven en erin te gaan liggen. “Ik lag in het graf met mijn gezicht naar beneden en plots begonnen ze het graf te vullen met zand. Ik bedekte mijn gezicht met mijn handen om te kunnen ademen. Ik hoorde hen de hele tijd lachen en praten over hoe ze mijn familie zouden vermoorden. Als ze klaar waren, vertrokken ze”, vertelt ze in Daily Mail.

Bewusteloos aangetroffen

Nina slaagde erin om zich uit het graf te graven. Ze kroop enkele kilometers tot aan haar huis. Daar verloor ze het bewustzijn. De volgende morgen werd ze door haar zus op de grond aangetroffen. “Ze had blauwe plekken en bloed in haar gezicht, dat zwart en opgezwollen was. Ik herkende haar amper”, klinkt het.

Zwaar toegetakeld

De vrouw werd naar het ziekenhuis gevoerd. Daar stelden dokters vast dat ze een hersenschudding, een gebroken neus en kaak, en verschillende kneuzingen over haar hele lichaam had.

De daders werden intussen gevat door de politie. Ze riskeren een gevangenisstraf van tien jaar.

Woman digs herself out of a grave after being ‘tortured and buried alive’ in Ukraine https://t.co/bG8XZvnXgp — Daily Mail Online (@MailOnline) April 28, 2020

