Een niet zo snuggere inbreker is in de Canadese stad Brandon bij de lurven gevat nadat hij teruggekeerd was op de locatie waar hij enkele uren eerder had ingebroken. Hij wou de sleutelbos recupereren die hij was vergeten.

Een vrouw had zondag omstreeks 3u50 ’s nachts de politie gebeld, met de melding dat haar echtgenoot een inbreker had betrapt in hun garage. De opgetrommelde agenten arresteerden de verdachte.

Een kort onderzoek wees uit dat de 20-jarige inbreker eerder diezelfde nacht had ingebroken in dezelfde garage. Hij had twee fietsen, een laptop en een barkoelkast buitgemaakt. Van de gestolen goederen had hij een deel in de nabijheid verstopt, een ander deel zou hij in zijn appartement stockeren. Eenmaal aangekomen aan zijn appartementsblok, stelde de man vast dat hij zijn sleutelbos kwijt was en het gebouw niet binnen kon.

Alcohol in het spel

Hij gooide dan maar een steen door de glazen voordeur van het complex, maar trof even later een tweede hindernis aan: de gesloten deur van zijn flat. De man vatte dan maar het gewaagde plan op om terug te keren naar de plaats van de inbraak, op zoek naar zijn verloren sleutelbos. Daar werd hij betrapt door de bewoner.

De inbreker wordt aangeklaagd voor diefstal met braak, twee maal verzet bij arrestatie, onrechtmatig gebruik van goederen met een waarde minder dan 5.000 dollar en geweldpleging tegen een ordehandhaver. Volgens de politie had de verdachte gedronken.

