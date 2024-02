Vrouw beleeft GÊNANT moment met jurk: “Hij scheurt verder en verder open!” (video)

Een Britse zakenvrouw had onlangs een oepsmomentje op een beurs. Haar jurk scheurde onderaan open, wat niet bepaald handig is in het bijzijn van zoveel volk. “Ik weet niet wat ik moet doen”, zucht ze in een video.

De vrouw, ene Kerry, bezocht onlangs een beurs. Alles verliep goed totdat ze merkte dat haar zwarte jurk aan het scheuren was ter hoogte van haar benen. Ze deelde een video van het bewuste moment op TikTok. “Mensen, ik zit middenin een nachtmerrie. Ik heb een gigantische kledingblunder. Ik zit op een beurs en ik draag een leuk kleedje, maar ik heb net ontdekt dat er een scheur in zit. Ik weet niet wat ik moet doen, hij scheurt verder en verder open! Help mij”, klinkt het.

Veiligheidsspeld

Gelukkig kan ze er zelf wel mee lachen. De video werd al duizenden keren bekeken. Een volger stelde voor om de volgende keer veiligheidsspelden te gebruiken om hetzelfde tafereel te voorkomen.

Foto: TikTok