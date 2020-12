Een partner vinden tijdens de coronacrisis: ‘t is ongetwijfeld niet gemakkelijk.

Want je kan uiteraard niet voorzichtig genoeg zijn tijdens het daten. Dat zal ook ene Iasmin Santos, een 27-jarig model uit Londen, kunnen bevestigen.

Zo laat ze weten dat ze énkel naar bed wil met een man die reeds een vaccin gekregen heeft. Nu durven we toch te vermoeden dat ze voorlopig in een bijzonder klein vijvertje aan ‘t vissen is.

‘Voornaamste voorwaarde!’

Eerder dit jaar ging ze viraal omdat ze eiste dat haar Tinderdates een negatieve coronatest zouden kunnen voorleggen alvorens af te spreken.

Nu doet ze ‘r dus nog een schepje bovenop. “Ik dacht dat de quarantaine maar van korte duur zou zijn, maar het duurt allemaal langer dan ik me had kunnen inbeelden. Ik wil nu een man die reeds een vaccin gekregen heeft. Dat is mijn eerste en belangrijkste voorwaarde”, laat ze weten.

“Ook zal ik tijdens mijn toekomstige date extra voorzorgsmaatregelen treffen”, klinkt het. Benieuwd welke gevaccineerde man haar als eerste zal contacteren…

Foto: Instagram – Bron: Daily Star