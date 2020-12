Een kat is een geboren talent in sluipen en achter beestjes zitten, maar in dit geval was een glazen deur een grote spelbreker.

Katlin Reed, een vrouw uit Iowa, filmde haar vierjarige kat Simba terwijl hij binnen een vogeltje buiten nauwlettend in het oog hield. Op het moment dat hij toeslaat, beseft hij dat er nog een glazen deur tussen hen in zit en wordt hij letterlijk en figuurlijk met de neus op de feiten gedrukt.

Viraal

Zijn baasje lacht hem smakelijk uit, maar gelukkig raakte Simba niet gewond. De video ging viraal en werd intussen al bijna 250.000 keer bekeken.

Het bericht BAM! Kat wil vogel aanvallen, maar vergeet dat hij binnen zit… (video) verscheen eerst op Metro.