Kattenbaasjes weten het wellicht wel: je poezelige viervoeter spendeert het liefst zijn of haar dag door gezellig te kroelen op je bed. Het is nu eenmaal de plek in huis waar je geur het meest aanwezig is en laten we eerlijk zijn, als het mogelijk was, zouden we ook graag de hele dag in bed blijven.

Ben je nog op zoek naar een bed voor je nieuwe stek en ben je een overtuigd kattenbaasje, dan is het ontwerp van Catlife wellicht wat voor jou. Het is de ideale combinatie tussen comfort voor jou en een speelplek voor je kat.

Labyrint

Het bed ziet er in eerste instantie heel normaal uit. Een simpel houten frame dat past in elk interieur. Maar als je een kijkje neemt onder de matras, zie je al snel dat dit bed toch echt wel speciaal is. Onder het bed schuilt namelijk een heus labyrint voor je viervoeter, waar je kat zich kan verstoppen of zich helemaal uit kan leven. Ideaal dus als je zowel jezelf als je poezelige vriend(in) een plezier wil doen.

